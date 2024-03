Crespo fa piangere Cristiano Ronaldo: Brozovic sbaglia il rigore e l'Al-Nassr esce dalla Champions asiatica

Anche i ricchi piangono. Niente da fare per Cristiano Ronaldo, eliminato ai quarti di finale della Champions League asiatica. Il suo Al-Nassr, dopo la sconfitta per 1-0 nell'andata sul campo dell'Al-Ain negli Emirati Arabi Uniti, va sotto 2-0 in casa con una doppietta di Rahimi (autore del gol-partita nel primo round). La rimonta parte nel recupero del primo tempo, quando Ghareeb accorcia le distanze su assist di Sadio Mané. Nella ripresa, dopo l'autorete di Eisa, Alex Telles segna il 3-2.



EXTRA TIME - Ai tempi supplementari i padroni di casa restano in dieci uomini per l'espulsione di Yahya e tornano in svantaggio puniti da Al Shamsi. Allo scadere Cristiano Ronaldo si guadagna e trasforma il rigore del 4-3, ma poi ai calci di rigore è l'unico della sua squadra a riuscire a segnare. Dal dischetto sbagliano gli ex interisti Brozovic e Alex Telles oltre a Otavio. Dall'altra parte segnano Rahimi, Kaku e Al Shamsi, che regalano la qualificazione in semifinale all'Al-Ain allenato dall'argentino Hernan Crespo (ex attaccante di Inter, Milan, Lazio e Parma).