a meno di sorprese Champions. Big Rom domenica col Genoa rischia di giocare l'ultima gara nello stadio che a settembre lo ha osannato e che ora potrebbe già salutarlo dopo un solo anno. Senza Champions League, infatti, le possibilità di un riscatto dal Chelsea sono minime, a meno che i Blues non decidano di rinnovare il prestito. Un'eventualità che si scoprirà col passare delle settimane. Nel frattempo Lukaku prepara le valigie e magari l'ultima gioia davanti ai tifosi giallorossi. Una rete che lo farebbe entrare comunque nella storia del club. Infatti

Irraggiungibile in questa corsa è il compagno di repartocon 27 reti nel primo anno di Mourinho (di cui 9 in Conference). Appena sotto, per ora, dal 1980 ad oggi hanno fatto soloNe manca una per raggiungerli. Staccati mostri sacri comee Vucinic (3). Insomma i numeri sono dalla parte di Lukaku, ma le ultime prestazioni hanno alimentato dei dubbi.L'addio di, infatti, è stato traumatico per Romelu che ha visto abbassare di molto la sua media reti.. Un calo vistoso causato probabilmente anche dal diverso modo di giocare dell'attuale tecnico giallorosso grazie al quale invece

Come detto prima, infatti, a meno di colpi di scenaad esempio, si aprirebbe uno spiraglio per spostarsi verso il club azzurro. Poi c'è lche continua a corteggiarlo a suon di milioni. Prima però c'èdecisiva per le residue speranze di Champions tenuta a galla dalla finale di Europa League dell'Lukaku vuole segnare dopo la rete alla Juve e sentire ancora una volta il suo nome. Poi si vedrà.