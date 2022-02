Hernan Crespo, ex attaccante dell'Inter, parla alla Gazzetta del momento di Lautaro Martinez: "Cosa gli serve per sbloccarsi? Troppo facile: un gol. Ne fa uno e poi ne segna sette o otto di fila. Vedrete... Questo è un attaccante fortissimo, cercato dai principali club europei che ha fatto la precisa scelta di voler rimanere all’Inter per completare il suo percorso di crescita. Io lo seguo e, anche se a distanza, lo coccolo. In area di rigore è micidiale. Calcia bene di destro e di sinistro. E’ bravo di testa e in acrobazia. Certo, adesso vive un periodo di appannamento, ma non ha mica perso le sue qualità".