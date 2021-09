Hernan, ex attaccante di, tra le altre, ora alleno ile a pochi giorni dalla sfida tra lae i Blues, in, dice la sua a Sportweek: “Vorrei giocare con il Chelsea, per una questione di rispetto verso la mia storia da calciatore. Sono stato al Chelsea due volte, ho vinto una Premier League e un Community Shield nel 2006, non potrei che scegliere i Blues. E poi io alla Juve ho sempre segnato gol pesanti, quindi mi andrebbe benissimo come avversaria”.“Non conosco con precisione la situazione delle due squadre, anche se seguo tutte le partite stando qui in Brasile: ho visto le due partite della prima giornata di Champions, due vittorie convincenti per Juve e Chelsea. Sono strafavorite per passare il turno, ma fare un pronostico sullo scontro diretto è molto difficile”.“Ha compiuto la terza rivoluzione tecnica in tre anni. Prima Sarri, poi il mio amico Pirlo e adesso è tornato Allegri. Il gruppo dei giocatori, invece, a parte la partenza di Cristiano Ronaldo e qualche innesto giovane, è rimasto identico: mi riferisco ovviamente allo zoccolo duro.“Io ho molta fiducia in Dybala: ha qualità, dribbling e visione di gioco e davanti alla porta è uno che non perdona. Forse deve crescere sotto l’aspetto caratteriale, però stiamo parlando di un grande giocatore. E poi ci sono tanti giovani che mi incuriosiscono. Il primo è ovviamente Federico Chiesa: ha la stessa velocità di suo padre Enrico, mio amico e compagno di gioie ai tempi di Parma. Ha lo stesso egoismo, che per un attaccante è fondamentale. Deve imparare a essere più efficace: non dico che deve segnare a ogni tiro, ma almeno una volta su due… Pretendo troppo? Se impara a dosare le energie diventa micidiale”.- “Carro armato? Con quello lì davanti, per forza. Lukaku è fantastico, fa reparto da solo, si trascina dietro i difensori, apre spazi per i compagni, segna e, quando serve, si sacrifica in fase difensiva. Muscoli e tecnica al servizio della squadra”: