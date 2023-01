Questa sera all'Olimpico di Roma potrebbe esserci un graditissimo ritorno in campo per il nostro calcio italiano. Mimmo Criscito, dopo la scelta di volare in Canada al Toronto FC, ha scelto di rescindere e tornare nella sua Genova, nel suo Genoa. Una scelta di cuore, anche dal punto di vista economico perché, come vi avevamo raccontato, per ri-sposare il progetto rossoblù ha accettato di firmare al minimo sindacale.



2000€ - Di fatto per questa sua nuova avventura Criscito incasserà dal Genoa non più di 2000€ euro al mese, anzi qualcosa in meno. Il minimo imposto dai contratti collettivi nazionali per i calciatori professionisti. Facendo un rapido calcolo se questa sera Criscito scenderà in campo dal 1' e giocherà non meno di 90 minuti (e considerando che i calciatori lavorano di fatto 7 giorni su 7, il Genoa verserà a Criscito circa 4,13 euro.



1/300 ESIMO DI MOU - Cifre che nel calcio di oggi fanno specie, soprattutto confrontate con quelle, ad esempio, di colui che sarà il più pagato sul rettangolo verde (non in campo ma in panchina) questa sera: José Mourinho. L'allenatore portoghese guadagna 7 milioni l'anno, che con un calcolo semplicistico fanno 583,4 mila euro al mese. I suoi 90 minuti questa sera costeranno alla Roma 1215,18 euro, sostanzialmente quasi 300 volte più di quanto costeranno quelli di Criscito al Genoa. Meri numeri, per Criscito la scelta di cuore ha contato di più. Ben tornato.