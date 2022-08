Mimmo Criscito, calciatore del Toronto, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport:



"Toronto è un altro mondo, ancor più di San Pietroburgo: la Russia è a due ore di aereo da casa nostra, mentre qui devi sorvolare a lungo l'Oceano. Il livello di vita è altissimo, qui esci dall'ascensore e incroci Adam Sandler, passeggi per andare a berti un espresso e ti imbatti in Arnold Schwarzenegger. Ho avuto pure la chance di scattare una foto con LeBron James. Non mi ha fermato lui per il selfie, non diciamo assurdità... Ho dovuto farmi spazio tra i suoi bodyguard, ho sfoderato un gran sorriso, un inglese quasi perfetto e zac, missione compiuta. Qui è tutto paillettes, un parco divertimenti a cielo aperto, una Disneyland 7/24".