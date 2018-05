Il ritorno al Genoa di Mimmo Criscito contribuisce a lenire, almeno in parte, il dolore del popolo rossoblù per la sempre più probabile partenza di Mattia Perin. E proprio dal portiere pontino il laterale campano eredità la fascia di capitano e il ruolo di uomo più rappresentativo del Grifone. Uno dei motivi che l'hanno spinto a preferire il ritorno nella squadra che l'ha cresciuto e lanciato rispetto ad altre offerte ben più remunerative: "Il Genoa per me è una scelta di vita - racconta al Secolo XIX in edicola stamattina - L’Inter mi offriva il doppio rispetto a quanto guadagnerò qui, lo Zenit più del doppio. Ma quando ho parlato con il presidente in 10 minuti era tutto fatto. Qui mi sento a casa. E ho anche ritrovato la Nazionale".



L'accoglienza riservatagli domenica dal popolo genoano sembra dargli ragione: "Domenica al Ferraris, beh... Non avevo dubbi, mi aspettavo un’accoglienza così, so di cosa sono capaci i tifosi del Genoa. È stato intenso, bello, emozionante. Tornare è una scelta di vita, una scelta che va oltre il calcio. Non è certo una scelta fatta per soldi, avevo offerte dall’estero ben più elevate. Penso di avere fatto una cosa bella, torno nella città e nella squadra che amo, in cui ho esordito a 16 anni e dove ho già giocato oltre 170 partite. L’ho voluto fortemente, insieme alla mia famiglia".



Criscito giocherà in rossoblù per le prossime cinque stagione, segno che sia lui che la società sono convinti che possa dare ancora molto: "Ho 31 anni, ho giocato oltre 70 partite tra Champions ed Europa League. Torno da giocatore maturo, per dare una mano, per essere punto di riferimento e per spiegare ai nuovi cosa significa indossare la maglia del Genoa".



Chiusura dedicata a Perin: "Io spero che Mattia resti, perché è uno dei migliori portieri al mondo. L’ho visto giovanissimo e so quanto vale. Però capisco anche le sue esigenze, la sua voglia di andare a giocare la Champions".