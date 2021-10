Momento delicato per il Derby County, storico club inglese al momento in Championship allenato da Wayne Rooney, che può vantare nel suo palmares due campionati, una coppa d'Inghilterra e un Comunity Shield.



Il Telegraph riporta difatti un'indiscrezione secondo la quale i Rams non avrebbero ancora saldato l'acquisto del giocatore Krystian Bielik, nazionale polacco prelevato nel 2019 dall'Arsenal per circa 12 milioni di euro.

Della cifra pattuita solo 3 milioni sarebbero realmente finiti nelle casse dei Gunners, mentre per i restanti 9 non ci sono ancora date certe per il pagamento.



La società delle East Midlands è da tempo in amministrazione controllata e in queste settimane ha tagliato 20 posti di lavoro. I mancati pagamenti degli stipendi ha già portato a una penalizzazione di 12 punti in campionato e il consguente ultimo posto in classifica. Urge una soluzione nel più breve tempo possibile.