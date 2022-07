Dopo le dimissioni respinte da Mattarella, il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha parlato ai partiti in Senato: "Serve un Governo che sia davvero forte e coeso e un Parlamento che lo accompagni con convinzione, nel reciproco rispetto dei ruoli. All'Italia non serve una fiducia di facciata, che svanisca davanti ai provvedimenti scomodi. Serve un nuovo patto di fiducia, sincero e concreto, come quello che ci ha permesso finora di cambiare in meglio il Paese. I partiti e voi parlamentari - siete pronti a ricostruire questo patto?".

FALCONE E BORSELLINO - Poi Draghi ricorda i magistrati Falcone e Borsellino: "Dobbiamo tenere le mafie lontano dal Pnrr", applauso unanime di tutto il Senato. Il Premier continua: "Servono interventi sui salari. Il reddito di cittadinanza può essere migliorato per favorire chi ha più bisogno e ridurre gli effetti negativi sul mercato del lavoro. Sulle pensioni serve una riforma con flessibilità in uscita".