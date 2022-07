Un discorso brevissimo per annunciare alla Camera l'intenzione di recarsi al Colle per rassegnare le dimissioni. Mario Draghi parla davanti ai deputati dopo la giornata drammatica di Palazzo Madama., dice richiamandosi alla barzelletta già raccontata davanti alla stampa estera qualche giorno fa. Dall'Aula arrivano applausi sparsi.L'esecutivo - scrive Repubblica - è a fine corsa, dopo quanto emerso nella lunghissima giornata di ieri al Senato.. Ma non è ancora chiaro cosa succederà formalmente al governo, che ha ottenuto una fiducia con tre delle principali forze di maggioranza che non hanno votato, decidono così di non sfiduciare esplicitamente il premier con un voto contrario.Mario Draghi stamattina è arrivato a Palazzo Chigi, un passaggio prima di andare a Montecitorio. Non sarà necessario un nuovo passaggio in consiglio dei ministri, avendo il premier annunciato alla sua squadra le dimissioni già la settimana scorsa. Il presidente del Consiglio esce da una giornata convulsa e ne inizia un'altra, in cui salirà al Colle.. Draghi potrebbe addirittura varare la manovra ai primi di settembre, in attesa del voto politico.