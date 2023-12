Il Lione prosegue nel suo percorso difficoltoso, iniziato con l'esonero di Laurent Blanc e proseguito con la breve parentesi di Fabio Grosso sulla panchina francese. L'ultimo epilogo, altrettanto negativo, ha visto il club - già ultimo in classifica - crollare 3-0 in casa del Marsiglia di Gattuso, con Pierre Sage in panchina ad interim. Ora, come riportato da Le Progrès, il club si sarebbe rivolto a Bruno Genesio, tecnico esonerato qualche settimana fa dal Rennes. L'allenatore francese, che ha già guidato il Lione tra il 2015 e il 2019, non ha però ancora dato risposte in merito.