Il Mantova, attualmente terzultimo nel girone A di serie C con 14 punti a due soli punti dall'ultimo posto, è pronto a intervenire sul mercato di gennaio per tentare di evitare la retrocessione in serie D, così come confermato dal direttore sportivo dei virgiliani Alessandro Battisti alla Gazzetta di Mantova: "Brucia aver perso perché è la prima volta che subiamo in uno scontro diretto e perché il risultato è immeritato. I ragazzi meritavano di portare a casa la prima vittoria in trasferta e i tre punti che li avrebbero portati verso posizioni di classifica più consone a quanto espresso finora. Dobbiamo lavorare per migliorare i numeri in attacco, voglio elogiare il gruppo per la solidità difensiva e perché non si smarrisce mai neanche nei momenti di difficoltà, caratteristiche importanti per chi lotta per la salvezza. Il gruppo ha tutte le qualità per fare bene, ma in ogni caso la proprietà c'è e nel caso servisse intervenire a dicembre è disponibile".