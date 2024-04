Crisi Napoli, Cannavaro: 'Spalletti avrebbe fatto a pezzi tre giocatori'. E difende Zielinski

parla della crisi deled è sicuro: uno dei motivi è l'addio diin estate. Ma non solo, l'ex difensore si scaglia anche contro la gestione che il club azzurro ha scelto per, in scadenza di contratto e promesso sposo dell'In un'intervista concessa a Il Mattino, Cannavaro ha spiegato il peso dell'addio di Spalletti: "Nei suoi due anni napoletani abbiamo condiviso idee, ma vederlo parlare allo spogliatoio dell'Italia tra la gara contro il Venezuela e quella contro l'Ecuador, vedere come ha richiamato vari giocatori a un maggiore impegno, i termini e i toni usati per motivare gli azzurri, mi hanno fatto comprendere ancora di più l'impresa che ha compiuto a Napoli".

- Cannavaro è entrato nello specifico, prendendo in esame il primo gol subito dal Napoli nella pesante sconfitta interna contro l'Atalanta (0-3 al Maradona): "Mi immagino cosa sarebbe successo alla ripresa degli allenamenti aE devo dire: ha ragione lui, vedo molto di Marcello Lippi nel suo modo di fare".- Infine, Cannavaro proprio non manda giù la gestione di Zielinski: "Non sopporto come hanno trattato Zielinski che già, poverino, sembra uno che non c'entri nulla. Uno che per 8 anni ha dato l'anima, perché non deve andar via tra gli osanna? Ci manca poco che debba scappare da Napoli di notte, quasi di nascosto".