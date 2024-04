Napoli, De Laurentiis in forcing su Conte: chiamate continue, stipendio top e mercato condiviso

non vuole ripetere gli errori compiuti la scorsa estate e per il2024/2025, probabilmente il primo che da 10 anni a questa parte potrebbe mancare la qualificazione alle coppe Europee, vuole giocare d'anticipo non facendosi trovare impreparato in un'estate che dovrà essere rivoluzionaria. Osimhen andrà via, Calzona non rimarrà in panchina e proprio dalla scelta dell'allenatore passerà molto delle successive scelte di campo (non il contrario come invece fatto un anno fa). E, fin da quando si è reso contro che l'avventura di Rudi Garcia non stava procedendo per il verso giusto:Vi avevamo raccontatoe costrinse De Laurentiis prima a tenersi Garcia e poi ad esonerarlo prendendo Mazzarri (a sua volta esonerato per prendere Calzona). Da allora secondo quanto appreso daper cercare di far traballare le insicurezze che l'ex-Inter, Chelsea e Juventus continua ad avere (e che mantengono senza troppi segreti un ritorno in bianconero come la priorità assoluta).

Il Napoli non ha bisogno di un leader massimo per ripartire e Conte, sebbene sia ancora riluttante, non direbbe di no in extrema ratio a porre fine al suo anno sabbatico per sposare il progetto azzurro. Ha altre priorità, è vero, ma il lavoro di De Laurentiis sta sortendo lenti ma importanti effetti., quasi in pole position.Per Conte infatti è già pronto unolegati ai risultati, ma soprattutto un mercato condiviso, senza paletti e con grossi margini di manovra. Il Napoli infatti potrà avere(il bilancio è sano e ci sarà l'incasso dall'addio di Osimhen).anche in quest'ottica. Un super colpo in attacco e uno in difesa (le due lacune evidenziate da Conte), in sostanza sono sicuramente possibili.