Giorni caldissimi alla Roma, dove alle sconfitte contro Lazio e Spezia si aggiungono i malumori dello spogliatoio nei confronti di Paulo Fonseca. La posizione dell’allenatore giallorosso traballa e tra i bookmaker avanza l’ipotesi di un traghettatore che guidi la squadra fino a fine stagione, prima della scelta definitiva di Friedkin. Chiarissimo l’orientamento sul tabellone, dove l’arrivo di Walter Mazzarri è passato in poche ore 10,00 a 4,00, ed è ora la prima alternativa a Fonseca (al momento "confermato" a 1,60). Ad avanzare è anche la nuova pista portoghese, forte del sostegno del nuovo general manager Pinto: Leonardo Jardim, ex Monaco, è ora alle spalle di Mazzarri, anche in questo caso con un’offerta più che dimezzata (da 12,00 a 5,00). Passa in secondo piano, almeno nell’immediato, la candidatura di Maurizio Sarri, salita da 4,00 a 8,00, alla pari con Luciano Spalletti, mentre per Massimiliano Allegri vale 10,00.