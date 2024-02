Crisi Sassuolo: dimezzata la quota retrocessione, per i bookie Dionisi a rischio esonero nonostante Inter e Juve

Ora scotta davvero la panchina di Alessio Dionisi. Contro il Bologna il suo Sassuolo ha incassato la tredicesima sconfitta in campionato, la terza di fila e la sesta nelle ultime sette. Sono sempre più insistenti le voci di un possibile esonero, che gli esperti propongono basso nelle quote a 1,40. Dopo il ko nel derby emiliano, infatti, i neroverdi mantengono un solo punto di vantaggio sul terzultimo posto, occupato da Cagliari e Verona. Nonostante la partita da recuperare con il Napoli e le vittorie contro Inter e Juve, la quota per la retrocessione del Sassuolo è crollata nelle ultime settimane, passando da 6,50 a 5, fino al 3,50 attuale. Nel prossimo turno contro il Torino servono punti e la sensazione è che il match possa risultare decisivo anche per il futuro di Dionisi.