La crisi di Zaniolo continua. Dopo l'esclusione di Mourinho al derby sono arrivate le dure parole di Mancini in Nazionale. Esistono tanti modi per uscire da queste spirali e secondo la Gazzetta dello Sport la Roma avrebbe pensato di affiancargli un mental coach. L'obiettivo è rimotivarlo per farlo uscire da un tunnel che appare più mentale che tecnico. La situazione Zaniolo tiene banco tra Trigoria e Coverciano, dove sono tutti alla ricerca di un modo per far tornare il talento ad esprimersi al massimo delle sue potenzialità. La risposta del calciatore è stata negativa, nessun mental coach. Convinto di poter ritrovare da solo la strada che lo porterà di nuovo ad essere un fattore determinante in campo.