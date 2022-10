Bryan Cristante domani è atteso da una nuova prova da leader contro il Betis Siviglia, in quella che potrebbe essere la partita decisiva nel girone di Europa League, si è raccontato per “Sportweek”, il magazine della Gazzetta dello Sport. "L’obiettivo è la Champions – spiega -. Qualcosa è cambiato con Mourinho e i Friedkin. Si percepisce una voglia diversa: più concretezza. L’allenatore ha portato la sua voglia di vincere, sa come farlo e ce lo sta trasmettendo". Ma se per il suo traguardo più importante dovrà attendere ("sogno di vincere la Champions"), per il resto vede una Roma in cammino. Per questo il Betis non fa paura. "Il traguardo è tornare in Champions – afferma -. Siamo una squadra forte. Abbiamo un mister che sa vincere e il nostro obiettivo deve essere quello. Dobbiamo fare le cose con calma, continuando a crescere nel percorso". Nonostante la vittoria di San Siro contro l’Inter, per il momento sul fronte scudetto non vede i giallorossi in corsa. "Credo che la favorita sia il Milan. Ha continuità e ha già vinto. Penso che abbiano le migliori chance".