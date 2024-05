Pericolo scampato per Bryan Cristante.Il. In mattinata infattiSenza l’ausilio di un audio però il Giudice Sportivo non può determinare alcuna sanzione nei confronti di Cristante squalificato invece nel 2020 per un'espressione blasfema durante Bologna-Roma. Al contrario di quanto fatto conportiere del Frosinone, in cui invece era presente il file audio.

E' presente solo un video che non basta a determinare cosa dica nello specifico Cristante. Ecco perché molto probabilmente domani Cristante non verrà squalificato.. Insomma, per arrivare in caso al turno di stop la giustizia sportiva ha bisogno anche della certezza di quanto espresso. E, quindi, anche di un file audio che certifichi se non con assoluta quantomeno con assai probabile certezza l'epiteto in questione. A meno che non spunti un file audio nelle prossime ore (improbabile) Cristante stavolta dovrebbe cavarsela.