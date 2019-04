Passo dopo passo, diamo tutto fino all’ultimo istante. Non vedo già l’ora di tornare in campo a lottare per questa maglia e per il nostro obiettivo! Daje Roma! @OfficialASRoma pic.twitter.com/kWQdhNh78Y — Bryan Cristante (@Cristante) 20 aprile 2019

A giugnoriscatterà, in prestitoper una cifra che si aggira intorno ai 25 milioni di euro (bonus compresi). Intanto, il centrocampista, al termine di Inter-Roma, ha espresso su twitter tutta la sua stima per i colori giallorossi: 'Non vedo l'ora di tornare in campo.."