Il futuro di Bryan Cristante è ormai scritto. Sì, perché il centrocampista dell'Atalanta, in campo per 90 minuti ieri con la maglia della Nazionale contro l'Olanda, ha detto sì alla proposta della Roma: Monchi evita così, al suo secondo anno italiano, un Kessié bis (soffiato dal Milan lo scorso anno) e si appresta a chiudere un colpo importante. Cercato dalla Juventus, infatti, il centrocampista scuola Milan è pronto a raggiungere Eusebio Di Francesco nella Capitale.



LE CIFRE - Affare complessivo da 30 milioni di euro, con il giocatore convinto dal pressing giallorosso. Restano ancora alcuni dettagli da limare, con inserimento di bonus, e le parti che si incontreranno, ma il più e fatto. L'annuncio può arrivare dopo il primo luglio per questioni legate al bilancio, e con Defrel fuori dall'affare. Cristante alla Roma, ci siamo.