La Lega Pro, potrebbe ripartire dopo l'addio di Gabriele Gravina dal nuovo progetto lanciato da Francesco Ghirelli, già ex-direttore generale sin dal 2010 e promotore di Gravina alla presidenza FIGC. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera al suo fianco nel programma da 18 pagine che espone la candidatura ci dovrebbe essere una donna, l’attrice Cristiana Capotondi,



La bellissima protagonista di numerose pellicole dovrebbe occupare una delle due poltrone da vicepresidente anche se Ghirelli sottolinea che "Non è un’operazione di marketing. La Capotondi è infatti un profilo molto vicino al calcio dato che ci ha giocato da ragazza e lo segue con costanza, oltre ad essere laureata in Scienze delle comunicazioni alla Sapienza di Roma, dote non banale per chi dovrà ricoprire un ruolo sovraesposto a livello mediatico. Ve la ricordate? Eccola nella nostra gallery.