Il mercato è sempre nel vivo, soprattutto quando si parla di uno dei migliori talenti del nostro campionato. Sergej Milinkovic-Savic, nonostante offerte folli arrivate per lui, ha iniziato col freno a mano tirato la stagione, criticato dai tifosi e con un occhio verso la possibilità di lasciare comunque la Lazio a gennaio.



E con la testa al mercato, Sergej si è concesso una serata libera insieme alla compagna Natalija Ilic. Una serata al pub condivisa subito dalla bellissima modella e "dottoressa" serba sulla propria pagina instagram. Inutile sottolineare come i tifosi biancocelesti non abbiano gradito, ma la risposta il Sergente dovrà darla prima in campo. Nel frattempo ecco la bella Natalija nella nostra gallery.