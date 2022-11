Dove finirà Cristiano Ronaldo? In rottura con lo United, il portoghese è da settimane alla ricerca di un nuovo club per ripartire. Negli ultimi giorni, in Brasile si è parlato di un suo possibile approdo al Flamengo. L’ipotesi è stata però subito smentita da Rodolfo Landim, presidente del club, con una frase piuttosto forte nel podcast Papo Reto: "Chi ha messo in giro questa novità ha molta creatività. Leggo che gli sarebbero state offerte cifre che vanno al di sopra dell’intero monte ingaggi del Flamengo, ma è del tutto impensabile. E poi abbiamo già Pedro e Gabigol, starebbe in panchina"