Sconfitta e nervi saltati. Il big match della Saudi Pro League ha visto il trionfo dell'Al-Hilal e lo sconforto dell'Al-Nassr e del suo leader Cristiano Ronaldo. L'incontro tra le prime della classe infatti non ha avuto storia e la squadra di Milinkovic-Savic e Mitrovic si è imposta per 3-0, portando a 7 punti il distacco verso la sua più diretta inseguitrice.



BRUTTO GESTO - A Riad non è riuscito ad incidere il portoghese che, anzi, si è reso protagonista di un brutto episodio. CR7 si è infatti lamentato per un fuorigioco millimetrico fischiatogli e per un rigore non concesso. A farne le spese è stato l'arbitro colombiano Wilmar Roldán, cui l'ex Real Madrid e Juve ha rivolto il gesto del "pagamento".