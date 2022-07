Cristiano Ronaldo has arrived at Carrington with his agent, Jorge Mendes pic.twitter.com/rIVfywM8OQ — Sky Sports News (@SkySportsNews) July 26, 2022

. Il campione portoghese- nonostante un contratto in essere fino a giugno 2023 - deluso dall'esito dell'ultima stagione e dalla mancata qualificazione dei Red Devils alla prossima Champions League. In accordo col club, CR7(compresa la tournée in Asia), preferendo restare in Portogallo per allenarsi individualmente, dopo lo stop alla trattativa col Chelsea dettato dal veto posto da Thomas Tuchel, le ripetute smentite dei dirigenti del Bayern Monaco sul suo arrivo al posto di Lewandowski e le ipotesi mai decollate o non confermate su Roma, Napoli, Sporting Lisbona e Atletico Madrid.- Una questione che rimane delicatissima anche per gli equilibri di spogliatoio del, oltre che ingrombrante sotto l'aspetto della gestione e di un ingaggio ormai fuori mercato da circa 27 milioni di sterline a stagione. Al netto delle smentite di rito del tecnico olandese e dei vertici dello United,- Secondo quanto riferiscono i media inglesi,Come confermano anche le vicende di mercato dell'estate di un anno fa quando, dopo aver deciso di abbandonare la Juventus, Ronaldo fu davvero ad un passo dal trasferimento agli arcirivali del Manchester City prima dell'intervento determinante di Ferguson. Che lo convinse a tornare sulla sponda rossa di Manchester. E' passato solamente un anno e i tempi del secondo addio sembrano più che mai maturi.