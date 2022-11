Che futuro per Cristiano Ronaldo? L'attaccante portoghese rischia la rescissione contrattuale con il Manchester United dopo le dichiarazioni in completa rottura con tutto l'ambiente dell'intervista rilasciata nei giorni scorsi (e che in versione completa uscirà questa sera).



Proprio nei giorni precedenti all'intervista, rivela la stampa inglese, l'asso portoghese e il suo agente, Jorge Mendes si sono recati in Germania per incontrare i dirigenti del Bayern Monaco al fine di sondare il terreno per un approdo a gennaio, magari a parametro zero.