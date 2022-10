L'allenatore del Manchester United, Erik ten Hag vorrebbe tenere Cristiano Ronaldo fino al termine della stagione. Ma, se l'attaccante portoghese non accettasse un ruolo meno importante nella squadra, sarebbe pronto a dargli il via libera già a gennaio.



Secondo il tabloid The Sun, CR7 è pronto a valutare eventuali offerte dall'Italia dopo essersi proposto al Napoli nello scorso mercato estivo. Intanto i Red Devils sono alla finestra sul mercato degli attaccanti: sul taccuino ci sono i nomi di Patrik Schick (Bayer Leverkusen), Jonathan David (Lille) e Moussa Dembele (Lione).