Prime pagine sabato 27 aprile: 'Il Diavolo è Lopetegui', 'Max e Stefano, the last dance' e 'Juve-Milan, Thiago vi guarda'

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi sono dedicate alla 34a giornata di Serie A, iniziata ieri sera con il primo anticipo che ha condannato la Salernitana alla matematica retrocessione in Serie B dopo il ko per 0-3 contro il Frosinone nello scontro diretto per la salvezza. Oggi si giocano altre tre partite, ma i giornali aprono tutti con il big match delle 18 tra Juventus e Milan con vista sulla Champions; alle 15 è in programma Lecce-Monza e Lazio-Verona è la partita delle 20.45 che chiude il sabato di Serie A.

Big match proiettato anche al futuro, con Allegri e Pioli che probabilmente lasceranno le rispettive panchine a fine stagione: "Max e Stefano, the last dance" titola il Corriere dello Sport in prima pagina. L'attenzione di Tuttosport è focalizzata sul possibile prossimo allenatore: "Juve-Milan, Thiago vi guarda" è il messaggio in apertura, riferendosi al possibile arrivo di Motta in una delle due squadre. La Gazzetta dello Sport va più diretta su un altro allenatore per i rossoneri: "Il Diavolo è Lopetegui" titola il quotidiano in copertina.