Cristiano Ronaldo in pole position per la vittoria del Pallone d'Oro? E' quanto trapela da alcune indiscrezioni provenienti dalla Francia e raccolte da Il Corriere dello Sport, che riferisce di un blitz a Torino di una delegazione di France Football per incontrare l'asso della Juventus. I giornalisti transalpini avrebbero incontrato a cena il campione portoghese in compagnia del direttore dell'area tecnica bianconera Fabio Paratici e i sondaggi lo danno in vantaggio rispetto al difensore del Liverpool Virgil van Dijk e al rivale di sempre Leo Messi.



La proclamazione del vincitore avverrà il prossimo 2 dicembre a Parigi e Ronaldo è in lizza per la conquista del suo sesto Pallone d'Oro, riconoscimento che non riceve dal 2017.