Cristiano Ronaldo poteva vestire la maglia del Barcellona. Come svela Don Balon, il portoghese, attuale stella della Juventus, è stato vicino ai blaugrana nel 2008, poco dopo lo sbarco di Pep Guardiola in panchina, con Messi che ancora doveva mostrare tutto il suo potenziale. Ronaldo, all’epoca allo United, disse no perché già promesso sposo del Real Madrid.