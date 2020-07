Guai in vacanza per Cristiano Ronaldo Jr: il figlio dell'attaccante della Juventus, a soli 10 anni è stato ripreso mentre guidava una moto d'acqua. L'episodio è accaduto a Paul do Mar, a sud di Madeira, dove il bambino si trova in vacanza con alcuni parenti: nelle immagini, pubblicate sui social dalla zia Elma Aveiro e ricondivise da Visitmadeira, Cristiano Ronaldo e Dolores Aveiro (poi rimosse), si vede Ronaldo Jr guidare il veicolo, un incidente che non è passato inosservato alle autorità. Il capo della polizia marittima Guerreiro Cardoso, ha confermato al giornale portoghese Expresso che è stata aperta un'indagine per fare luce sull'accaduto, perché per guidare le moto d'acqua occorrono un'età minima e una patente, e capire se il natante appartiene alla famiglia, è stato noleggiato o appartiene a una società di turismo nautico. Appurato ciò, si potrà capire se esistano o meno i presupposti per una sanzione, che oscilla da 300 a 300 per i privati e sale fino a 12mila euro per società.