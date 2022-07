Il futuro di Cristiano Ronaldo sta diventando sempre più un rebus. Il fuoriclasse portoghese non si è presentato al primo giorno di ritiro del Manchester United, ufficialmente per motivi familiari, ma la volontà di giocare un’altra stagione in Champions League, cosa che i Red Devils non possono garantigli, sta facendo riflettere CR7 che inizia a guardarsi intorno. Tra le possibili destinazioni ci sarebbe anche il Napoli tanto che per i betting analyst, riporta Agipronews, un suo trasferimento alla corte di Spalletti vale 35 volte la posta. Una quota ancora alta, ma che non esclude un suo arrivo nella città partenopea.