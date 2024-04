Cristiano Ronaldo perde la testa: espulso, minaccia di colpire l'arbitro VIDEO

Imagine if Messi had more red cards than trophies won last 4 years. Nice stat for Ronaldo. They play for stats, we play for trophies.



Con un campionato ormai sfumato - la squadra dell’ex Lazio Sergej Milinkovic-Savic guida la Saudi Pro League con 12 punti di vantaggio a 7 turni dalla fine - ed un’eliminazione ai calci di rigore nei quarti di finale della Champions League asiatica, il campione portoghese sperava di rifarsi contro gli acerrimi rivali del suo Al-Nassr almeno nell’edizione 2024 della Supercoppa. Che si disputa con la formula della Final Four e che ha già visto il successo nell’altra semifinale dell’Al-Ittihad di Karim Benzema contro l’Al-Wahda., autore distagionali, sperava di mettere la firma su una partita che poteva valere un parziale riscatto - l’Al-Nassr rimane in corsa solamente per la King’s Cup, nella quale si è qualificato per le semifinali - ma lo ha fatto nel modo più sbagliato. All’86°,, col quale già in un precedente incontro c’era stata tensione e col quale si stava contendendo una rimessa laterale, CR7che è terminato a terra. Al termine del parapiglia generato da questo scontro, l’arbitro, che aveva già ammonito per proteste il fuoriclasse di Madeira, lo ha cacciato dal campo., che sono immediatamente divenute virali,girato di spalle.- Per Cristiano Ronaldo si tratta della, la quinta per doppio giallo: 4 con la maglia del Manchester United, 6 con quella del Real Madrid e una con la Juventus, nella partita di Champions League contro il Valencia della stagione 2018/2019.Per la cronaca, la partita tra Al-Hilal e Al-Nassr è terminata 2-1, con le reti di Al-Dawsari e Malcom per la capolista della Saudi Pro League e il gol della bandiera per gli sconfitti realizzato dall’ex attaccante di Liverpool e Bayern Monaco Sadio Mané.