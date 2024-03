Ronaldo furioso: gestacci verso l'arbitro che non gli dà due rigori VIDEO

Cristiano Ronaldo left the pitch attacking the referee after ghosting against Slovenia.



Rabbia e delusione peralla fine dell'amichevole tra il suo Portogallo e la Slovenia: 2-0 per Oblak e compagni il risultato finale, ma al fenomeno dell'Al-Nassr non sono andati giù due episodi nei quali l'arbitro bosniaco Irfan Peljto, a suo dire, avrebbe dovuto assegnargli il calcio di rigore.Al 90', le telecamere hanno ripreso l'ex Real Madrid e Juventus dirigersi negli spogliatoi con un'espressione nerissima,, per lamentarsi dei due penalty non concessi.I lusitani, che arrivano a Euro 2024 come una delle favorite nonostante la sconfitta di ieri, prima in assoluto dall'arrivo di Roberto Martinez in panchina, sono inseriti nel gruppo F con Turchia, Repubblica Ceca e Georgia.