Il portoghese questa sera alle 21 non sarà in campo ad Anfield, lo ha fatto sapere il Manchester United, che nel comunicato ha chiesto il rispetto della privacy del portoghese. I tifosi dei Reds, scossi come tutti dalla terribile notizie della morte del figlio, non lo vedranno sul campo ma hanno deciso comunque di stargli vicino, a modo loro: al minuto 7 scatterà un grande applauso, che risuonerà in tutto lo stadio.