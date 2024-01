Cristiano Ronaldo sì, Inter no: TOTY EA Sports FC 24, chi si gioca il 12° posto

Two more spots to be decided.



Negli scorsi giorni,ha reso noti i(Team of the Year), le due formazioni con i migliori giocatori dell'anno, 11 uomini e 11 donne. Tantoda una parte, il bloccoguidato da(Pallone d'Oro femminile) edall'altra.Nella squadra maschile, nessun giocatore della squadra di Simone Inzaghi è riuscita a entrare nel gruppo nonostante la finale di Champions League raggiunta la scorsa stagione. Presente invece il, conscelto come miglior terzino sinistro.Non è però finita qui, come di consueto ci sono ancora da scegliere ilche completeranno il pacchetto TOTY e, come sempre, saranno gli utenti a scegliere tra le opzioni a disposizione., che all'Al-Nassr in Arabia Saudita continua a macinare numeri e nell'anno solare 2023 ha raggiunto quota 54 gol realizzati. A sfidare il portoghese ci sono il terzino del Liverpool, centrocampista del Real Madrid.Per quanto riguarda il TOTY femminile, sono(Wolfsburg),(Atletico Madrid) e(Real Madrid) a giocarsi l'ultimo slot disponibile.