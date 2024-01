TOTY EA Sports FC 24, ecco la squadra dell'anno: c'è Theo Hernandez, assente l’Inter

GS

C’è anche Theo Hernandez nella squadra dell’anno di EA Sports FC 24. La casa di gioco ha svelato quest’oggi la formazione TOTY (Team of the Year) al termine di una votazione che ha coinvolto tutti i videogiocatori e tifosi del franchise calcistico. La formazione completa sarà disponibile dalla prossima settimana, ma le prime carte saranno già a disposizione a partire da oggi. Sorprende, nella 11 ideale, l’assenza di giocatori dell’Inter (finalisti della scorsa edizione della Champions League). Trova spazio, invece, come detto, Theo Hernandez, terzino sinistro francese del Milan.



Nella nostra GALLERY gli undici della formazione TOTY.