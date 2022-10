Un'altra figuraccia, di un campione che continua a macchiare la sua carriera. Cristiano Ronaldo è tornato a far parlare di sé, ancora una volta non per i gol ma per un comportamento inaccettabile e irrispettoso nei confronti dei compagni. Ieri sera il portoghese ha pensato bene di lasciare con 4' di anticipo rispetto al fischio finale la panchina di Old Trafford, da dove ha guardato il Manchester United battere 2-0 il Tottenham di Antonio Conte.



RISPETTO, POI ADDIO - Ten Hag ha scelto di non fargli giocare nemmeno un minuto, come già successo lo scorso 2 ottobre nel derby contro il Manchester City, in tutta risposta CR7 ha scelto di alzarsi e prendere la via degli spogliatoio, calamitando le attenzioni del pubblico presente allo stadio e di quello a casa o al pub a seguire il match. L'ex allenatore dell'Ajax, con il quale i rapporti sono ormai ai minimi storici, a fine match non ha voluto fare polemica, archiviando l'affare con un "oggi non mi interessa Ronaldo, ce ne occuperemo domani" ma è chiaro che si aspetta che il club possa risolvere il problema una volta per tutte. Il futuro è chiaro, Ronaldo non è una prima scelta ed è destinato a partire a gennaio, tutto ciò non lo giustifica a fare quello che vuole. I compagni, l'allenatore e un club prestigioso come il Manchester United meritano rispetto. Lo merita anche la sua storia.