In casa Juventus continua a tenere banco il dibattito sul futuro di Cristiano Ronaldo. Dopo le voci degli ultimi giorni sul desiderio del portoghese di tornare al Real Madrid, oggi il quotidiano As riporta la risposta dei bianconeri: se davvero CR7 vorrà andare via, il club del presidente Agnelli non creerebbe problemi. Ora la palla passa alle Merengues, che devono decidere se presentare una proposta per il clamoroso ritorno di Cristiano alla Casa Blanca.