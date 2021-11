: "Premio riservato al miglior calciatore dell’anno istituito nel 2010 fondendo i precedenti Pallone d’oro e FIFA world player of the year". Organizzato dalla rivista francese France Football, è il miglior riconoscimento per un singolo giocatore., centrocampista inglese che ha battuto Di Stefano per tre punti. Oggi verrà assegnata l'edizione 2021, al Theatre du Chatelet di Parigi.- Se escludiamo la vittoria di Modric nel 2018,. Leo ha monopolizzato l'evento dal 2009 al 2012 vincendolo per quattro edizioni consecutive (nessuno come lui), il portoghese l'ha vinto la prima volta a 21 anni e 3 mesi diventando il più giovane in assoluto.- Dura essere nati nell'epoca di quei due marziani.. E quando sembrava non gli potesse sfuggire, France Football ha deciso di non assegnarlo per la pandemia. Vittoria solo rimandata? Possibile, perché il polacco è uno dei favoriti per l'edizione 2021.- L'Italia è il Paese che ha più giocatori che hanno vinto il Pallone d'Oro insieme alla Germania: cinque successi di cinque giocatori diversi. Da Sivori a Rivera, passando per Roberto Baggio che nel 1993 ha schiacciato Bergkamp e Cantona.. ll primo nel 1982, l'altro nel 2006. Quando l'Italia conquistava non solo il Pallone d'Oro ma il mondo intero.- Lewandowski ma non solo. In questi giorni. Campione d'Europa col Chelsea e con la Nazionale di Mancini in un anno più la Supercoppa europea. Sempre lì, in mezzo il campo a mettere ordine. Protagonista. Qualcuno però storce il naso sentenziando che non è all'altezza degli altri favoriti. Ma quali sono i criteri?- Si basa tutto su. La giuria è composta da giornalisti di tutto il mondo, uno per ogni nazione. Ogni giudice dovrà stilare una classifica di cinque nomi in ordine decrescente: cinque punti al primo, quattro al secondo, tre al terzo, due al quarto e uno al quinto.