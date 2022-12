Croazia-Belgio (fischio d'inizio ore 16, diretta tv Rai 1 e streaming Rai Play) è lo scontro chiave del gruppo F nei Mondiali in Qatar. Nazionali divise da un punto in classifica, si giocano l'accesso agli ottavi in un vero e proprio spareggio. Con una sfida tutta interista all'interno della partita: Brozovic verso la titolarità, mentre per Lukaku probabile inizio dalla panchina.



PROBABILI FORMAZIONI



CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Kramaric, Livaja, Perisic. Ct. Dalic.



BELGIO (4-2-3-1): Courtois; Meunier, Vertonghen, Alderweireld, Castagne; Witsel, Tielemans; De Bruyne, E. Hazard, T. Hazard; Batshuayi. Ct. Martinez.



Arbitro: Taylor (Ing).

Assistenti: Beswick (Ing) - Nunn (Ing).

Quarto uomo: Kovacs (Rom).

VAR: Fritz (Ger).

AVAR: Kwiatkowski (Pol).