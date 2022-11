Marcelo Brozovic prosegue il suo percorso per tornare al 100% della forma e in vista dell'amichevole in programma domani contro l'Arabia Saudita ha parlato dal ritiro della Croazia:



70-75 MINUTI - "Potrei giocare un po' di più in accordo con il ct, 70-75 minuti. Abbiamo ancora qualche giorno dopo l'Arabia Saudita per prepararci e spero di farmi trovare pronto, spero di essere al 100%. Sicuramente chi gioca deve fare del suo meglio, stare concentrato e dare il massimo. Mi sento molto bene, ho già giocato qualche minuto con l'Inter nelle ultime due partite".