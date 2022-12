Zlatko Dalic, commissario tecnico della Croazia, ha parlato di quella che sarà la prossima sfida dei croati, ai quarti contro il Brasile: "Il Brasile è favorito, ammettiamolo. È la Nazionale più potente e più forte del Mondiale. Per quello che ho visto finora, dando un'occhiata ai giocatori, alla loro qualità, abilità e valore, posso dire che sono terrificanti. Penso che ci aspetta un grande esame, un compito difficile contro una squadra che gioca un ottimo calcio con tanti giocatori veloci e di buona qualità. Non abbiamo niente da temere, dobbiamo entrare in partita con fiducia e cercare di sfruttare le nostre possibilità. Dobbiamo goderci l'occasione di affrontare il Brasile. La partita non è da 50 e 50, ma non siamo nemmeno degli outsider".