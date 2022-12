Zlatko Dalic ha parlato nel post partita a commento della sconfitta della sua Croazia arrivata per mano dell'Argentina. "Non ho nulla da rimproverare ai ragazzi" ha dichiarato il ct "ora dobbiamo alzare la testa e prepararci per la partita che ci aspetta. La sconfitta è meritata." Proseguendo, il ct ha aggiunto: "Se qualcuno ci avesse detto che saremmo arrivati in semifinale, avremmo firmato. Siamo orgogliosi. In questo Mondiale ci è mancato un vero attaccante di ruolo. Messi? Il miglior giocatore del mondo. Ha quell'esplosività, questo è il vero Messi com'era una volta".



SOSTITUZIONE BROZOVIC - A proposito delle scelte tattiche, poi ha precisato: "Ho inserito Orsic per guadagnare profondità sulla fascia sinistra, creare superiorità numerica ed essere più verticali. Ma abbiamo subito il terzo gol ed è diventato poi difficile rimontare a quel punto." In particolare il ct ha fatto riferimento alla sostituzione del centrocampista dell'Inter Marcelo Brozovic. "Ha sentito un problema muscolare e non volevo forzarlo, ma conservarlo per la prossima partita."