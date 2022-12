La Croazia non solo si trova sotto di due gol all'intervallo nella semifinale contro l'Argentina, ma si vede espellere un elemento dalla panchina. Si tratta di Mario Mandzukic, che fa parte dello staff tecnico di Dalic. L'ex giocatore della Nazionale croata, in occasione del rigore concesso all'Albiceleste e poi realizzato da Messi, ha reagito in modo eccessivo, tanto da meritarsi il cartellino rosso. Proprio lui che aveva segnato, in negativo, la finale del 2018 con la Francia, mettendo in rete un autogol.