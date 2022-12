Lionel Messi va a segno su rigore contro la Croazia. Con questa realizzazione l'argentino supera Gabriel Omar Batistuta come numero di marcature ai Mondiali, portandosi a quota 11. Diventa così il giocatore dell'Albiceleste con più reti nella massima competizione per nazionali. Inoltre, Messi aggancia Mbappé in cima alla classifica capocannonieri di questi Mondiali, con 5 gol.