Zlatko Dalic, ct della Nazionale croata, ha parlato in conferenza stampa in vista delle prossime amichevoli contro Slovenia e Bulgaria che si disputeranno a Doha: "Brozovic e Vrsaljko sono usciti dalla prima lista perché infortunati, è un peccato e ci dispiace molto. Questo sarà un ottimo test per tutti noi per vedere quello che possiamo fare. Daremo una chance a tutti coloro che sono stati convocati, divideremo tutti in due squadre. Succede sempre qualcosa di inaspettato come quanto accaduto a Brozovic, ma noi seguiamo sempre tanti giocatori e siamo pronti".