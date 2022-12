Nel corso della conferenza stampa, come riportato da nacional.hr, il terzino destro della Croazia Josip Juranovic ha esaltato il centrocampista nerazzurro Marcelo Brozovic insieme a Modric e Kovacic.



"Brozovic, Kovacic e Modric sono il miglior centrocampo croato, non so se succederà mai più. Dare loro la palla è come mettere soldi in banca".