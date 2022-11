Il centrocampista della Croazia Mateo Kovacic ha parlato in conferenza stampa al fianco del ct Dalic:



"Il Belgio è una grande squadra, ma questa è la Coppa del Mondo. Con Lukaku abbiamo giocato assieme al Chelsea, è un top player e lo sta dimostrando da anni. Ha segnato un sacco di gol... De Bruyne è da anni tra i migliori centrocampisti, anche se non è in giornata è in grado di sorprenderti. Ma noi dovremo concentrarci su noi stessi, mostrare il nostro volto migliore. Gvardiol? È fenomenale, ha 20 anni ed è già fantastico. Però non ho commenti da fare su legami col Chelsea...".